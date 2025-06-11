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Отели в Kassopaia Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 350 м² в Касьопи, Греция
Отель 350 м²
Касьопи, Греция
Число комнат 15
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
В районе под названием Кассиопи, который является одним из самых известных мест на острове К…
$3,77 млн
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Отель 300 м² в Катаволос, Греция
Отель 300 м²
Катаволос, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен небольшой комплекс 300 кв.м с живописным видом, состоящий из шести квар…
$571,055
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Grekodom Development
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Отель 300 м² в Касьопи, Греция
Отель 300 м²
Касьопи, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 300 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Отель 450 м² в Кариотико, Греция
Отель 450 м²
Кариотико, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
В районе под названием Кассиопи на продажу выставлен комплекс из четырех домов. 1й дом площа…
$1,48 млн
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