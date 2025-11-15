Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. периферийная единица Янина
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в периферийной единице Янина, Греция

2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Konitsa, Греция
Квартира 5 комнат
Konitsa, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Анатоли, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
