Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Георгиополис

Земельные участки в Георгиополис, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Likotinerea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Likotinerea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€480,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Георгиополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1239 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Георгиополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€2,00 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Георгиополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 288000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
€16,00 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Likotinerea, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Likotinerea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4519 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Георгиополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 15503 кв.м. на острове Крит. На территории…
€2,20 млн
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Георгиополис, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 923 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8923 кв.м. на острове Крит. На территории …
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Георгиополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19280 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€500,000
Realting.com
Перейти