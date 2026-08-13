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Жилье в Эретрии, Греция

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1 объект найдено
Дом 6 комнат в Эретрия, Греция
Дом 6 комнат
Эретрия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Частный дом на острове Евия площадью 190кв.м. в 800м от бассейна.  1 этаж - гостиная с ками…
$119,980
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