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Виллы с видом на горы в Episkopi Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла на продажу в Ираклионе, Крит, ГрецияЭта исключительная вилла, расположенная …
$1,08 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$888,834
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Episkopi Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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