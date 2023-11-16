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13 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
4
1
107 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м в северной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Notia, Греция
3
1
96 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€250,000
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Notia, Греция
4
1
130 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
€80,000
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Айос-Панделеимон, Греция
5
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
€110,000
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Дом 2 спальни
Лутраки, Греция
3
2
800 м²
Лутраки – один из популярных курортных городов в 80 км от Афин. Городок расположен у подножи…
€280,000
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Дом 2 спальни
Лутраки, Греция
2
2
110 м²
Продается квартира в Лутраки площадью 110 кв.м. на 1-м этаже в трехэтажном доме. Квартира им…
€220,000
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Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings
Samari, Греция
7
340 м²
3
Предлагаем Вашему вниманию комфортную виллу в одном из крупных городов, который расположен н…
€525,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Эдессы, Греция
10
3
450 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 3…
€450,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
4
2
184 м²
1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€150,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
3
2
81 м²
1
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€115,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Орма, Греция
7
3
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
4
2
120 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
€230,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутраки, Греция
3
112 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
€130,000
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Параметры недвижимости в Эдеса, Греция
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