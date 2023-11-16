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Квартиры в Эдеса, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лутраки, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лутраки, Греция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в регионе Каймактсалан. Квартира расположена на этаже и…
€130,000
Квартира 2 комнаты с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Квартира 2 комнаты с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продаются квартиры в комплексе в живописной горной деревушке недалеко от популярного горнолы…
€34,000

Параметры недвижимости в Эдеса, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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