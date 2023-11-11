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Таунхаусы в периферийная единица Драма, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Ofrynio Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€269,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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