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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Пелла, Греция

Яница
8
8 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Sfendami, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€120,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Alonia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Alonia, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, на горы
€550,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Esovalta, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Esovalta, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 740 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу бывший консервный завод спаржи общей площадью 4740 кв.м в регионе Пе…
€130,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Damiano, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Damiano, Греция
Комнаты 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 950 кв.м. в Северной Греции. Здание состоит из четырех уровней. На…
€480,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Nisi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Nisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 27 162 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здания - склад 27.162 кв.м и земля 40.014 кв.м на общей площади 64 4…
€2,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Agathoupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Agathoupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1650 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью…
€850,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaichori, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaichori, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 520 кв.м в северной Греции. Недвижимость продается с мебелью. Прод…
€550,000
Отель 9 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Метони, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Метони, Греция
Комнаты 9
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
€700,000
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