Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Meganisi Municipality
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Meganisi Municipality, Греция

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 420 м² в Катомери, Греция
Отель 420 м²
Катомери, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Исследуйте красоту Ионического моря из этих шести очаровательных вилл, каждая из которых пре…
$2,46 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти