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Земельные участки в Муниципалитет Козани, Греция

1 объект найдено
Участок земли в Imera, Греция
Участок земли
Imera, Греция
Число комнат 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5343 кв.м. в северной Греции. На территори…
$73,543
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