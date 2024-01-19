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Греция
Земельные участки
Chortiatis Municipal Unit
Земельные участки в Chortiatis Municipal Unit, Греция
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36 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1741 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€350,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€78,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. в Салониках. Район: Хортятис
€200,000
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Exohi, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€400,000
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Агентство
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Земельные участки
Exohi, Греция
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 600 m2, Код. 1-867, 48.000 €
€48,000
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Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7420 m2, Код. 1-812, 95.000 €
€95,000
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Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 39000 m2, Код. 1-76, 230.000 €
€230,000
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Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5037 m2, Код. 1-78, 100.000 €
€100,000
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Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 621 m2, Код. 1-17, 150.000 €
€150,000
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Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3900 m2, Код. 1-20, 165.000 €
€165,000
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Земельные участки
Exohi, Греция
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1075 m2, Код. 1-39, 115.000 €
€115,000
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Земельные участки
Filyro, Греция
Filiro ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6500 m2, Код. 1-68, 165.000 €
€165,000
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Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 3200 m2, Код. 1-81, 9.000 €
€9,000
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Земельные участки
Exohi, Греция
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 303 m2, Код. 1-36, 140.000 €
€140,000
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Земельные участки
Exohi, Греция
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 770 m2, Код. 1-330, 80.000 €
€80,000
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Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 500 m2, Код. 1-478, 98.000 €
€98,000
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Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5400 m2, Код. 1-591, 60.000 €
€60,000
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Земельные участки
Filyro, Греция
Filiro ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 11560 m2, Код. 1-693, 120.000 €
€120,000
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Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 20000 m2, Код. 1-692, 50.000 €
€50,000
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Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 400 m2, Код. 1-727, 95.000 €
€95,000
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
1
Продается земельный участок общей площадью 6660 кв. м. в пригороде Салоник, в 1 километре от…
€700,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Exohi, Греция
1
1
Продается земельный участок общей площадью 11500 кв.м. в пригороде Салоник. На участке прове…
€1,20 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Filyro, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€1,50 млн
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Земельные участки 1 комната
Filyro, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€600,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Exohi, Греция
1
5 274 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5274 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€390,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Asvestochori, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€200,000
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Земельные участки 1 комната
Exohi, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1400 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€300,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город
Chortiatis, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1698 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€210,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
5 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€250,000
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
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1
€300,000
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