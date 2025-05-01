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Виллы с террасой в Anavissos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 11 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Anavyssos ГрецияЭта впечатляющая вилла площадью 400 кв.м., построенная в 2010 году, располож…
$270,677
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Агентство
OWNERS Proptech S.A
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Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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