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Виллы в Agios Vasileios Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 5 спален в Pano Saktouria, Греция
Вилла 5 спален
Pano Saktouria, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Городской оазис на северном побережье Крита, в нескольких минутах от оживленного историческо…
€4,50 млн
Вилла 6 спален в Pano Saktouria, Греция
Вилла 6 спален
Pano Saktouria, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Стильный дом, из которого днем ​​открывается завидный вид на сапфирово-синее море, а ночью —…
€1,75 млн
Вилла 4 спальни в Агиа Галини, Греция
Вилла 4 спальни
Агиа Галини, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Резиденция предлагает 305 квадратных метров жилой площади в уединенном и спокойном районе, и…
€1,75 млн

Параметры недвижимости в Agios Vasileios Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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