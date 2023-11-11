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Жильё в Agios Vasileios Municipality, Греция

дома
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5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Плакиас, Греция
Дом 3 спальни
Плакиас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 508 м²
Географическое расположение Ретимно, между городами Ираклион и Ханья, а также небольшое расс…
€240,000
Вилла 5 спален в Pano Saktouria, Греция
Вилла 5 спален
Pano Saktouria, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Городской оазис на северном побережье Крита, в нескольких минутах от оживленного историческо…
€4,50 млн
Вилла 6 спален в Pano Saktouria, Греция
Вилла 6 спален
Pano Saktouria, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Стильный дом, из которого днем ​​открывается завидный вид на сапфирово-синее море, а ночью —…
€1,75 млн
Вилла 4 спальни в Агиа Галини, Греция
Вилла 4 спальни
Агиа Галини, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Резиденция предлагает 305 квадратных метров жилой площади в уединенном и спокойном районе, и…
€1,75 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Меламбес, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Меламбес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€400,000

Параметры недвижимости в Agios Vasileios Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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