Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Вупперталь
  4. Жилая

Жильё в Вуппертале, Германия

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Вупперталь, Германия
Квартира 1 комната
Вупперталь, Германия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/3
Продается однокомнатная квартира в Вуппертале. Квартира находится в доме 1990 года постро…
$38,144
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Вупперталь, Германия
Квартира 5 комнат
Вупперталь, Германия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Квартирный дом в Эльберфельдере  На первом этаже находится большое, просторное, очень светл…
$236,431
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Вуппертале, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов