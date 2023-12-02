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Виллы в Тюрингия, Германия

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1 объект найдено
Вилла в центре города, с садом, с инфраструктурой в Эрфурт, Германия
Вилла в центре города, с садом, с инфраструктурой
Эрфурт, Германия
Площадь 540 м²
Великолепная вилла построена в престижном жилом районе в Эрфурте, Тюрингия, Германия, и был…
€1,29 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Тюрингия, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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