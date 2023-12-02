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Коммерческая недвижимость в Thaleischweiler-Wallhalben, Германия

1 объект найдено
Коммерческая со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом в Petersberg, Германия
Коммерческая со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом
Petersberg, Германия
Количество этажей 1
Большой промышленный зал на продажу по адресу 66953 Pirmasens ( 66989 Petersberg )   Склад…
€650,000
в месяц
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