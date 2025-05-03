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Жильё в Steinfeld, Германия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Steinfeld, Германия
Дом 5 комнат
Steinfeld, Германия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается ухоженный и очень уютный частный дом бунгального стиля на одну семью площадью 127 …
$408,189
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