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Производственные здания в Золингене, Германия

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1 объект найдено
Производство 551 м² в Золинген, Германия
Производство 551 м²
Золинген, Германия
Количество спален 6
Площадь 551 м²
центральное газовое отопление в доме 1960 год постройки отопление в 2015 году обновлен…
$626,060
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