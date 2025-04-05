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Коммерческая недвижимость в Seenlandschaft Waren, Германия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 250 м² в Klocksin, Германия
Коммерческое помещение 1 250 м²
Klocksin, Германия
Число комнат 25
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 250 м²
Количество этажей 2
offered here for purchase: good-preserved, expansion ä Higes, 1.5-storey economic and re…
$214,612
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов