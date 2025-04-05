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Замки в Seenlandschaft Waren, Германия

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1 объект найдено
Замок 200 комнат в Klocksin, Германия
Замок 200 комнат
Klocksin, Германия
Число комнат 200
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 7 500 м²
Количество этажей 3
one of the great; best-preserved estate systems in the country; 8 of 10 born and 4.8 hectare…
$2,03 млн
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Параметры недвижимости в Seenlandschaft Waren, Германия

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