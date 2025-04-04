Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Ремшайд
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Ремшайд, Германия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 980 м² в Ремшайд, Германия
Коммерческое помещение 980 м²
Ремшайд, Германия
Площадь 980 м²
Grundstücksfläche: ca. 1.404 qm BGF Büro: ca. 980 qm Erwerb: 2020 Fertigstellung: 2…
$3,32 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти