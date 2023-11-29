Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Pirmasens
  5. Дома

Дома в Pirmasens, Германия

2 объекта найдено
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pirmasens, Германия
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€260,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением в Pirmasens, Германия
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Pirmasens, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Мы просим два новых строительных проекта в 66955 Pirmasens. Описание объекта Предложение в…
€575,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти