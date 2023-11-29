Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Коммерческая
  4. Pirmasens
  5. Доходные дома

Доходные дома в Pirmasens, Германия

коммерческая недвижимость
4
Доходный дом В архив
Очистить
1 объект найдено
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Pirmasens, Германия
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Pirmasens, Германия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…
€519,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти