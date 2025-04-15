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Жильё в Оберхаузене, Германия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Оберхаузен, Германия
Квартира 1 комната
Оберхаузен, Германия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в Оберхаузене. В 2023 году был сделан ремонт в квартире. В доме был…
$34,616
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Параметры недвижимости в Оберхаузене, Германия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов