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Жильё в Neu Isenburg, Германия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 27
Высотки – один из символов Франкфурта на Майне. Остекление от пола до потолка во всех жилых …
$701,669
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ESTATE-SERVICE24
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Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом в Neu Isenburg, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Neu Isenburg, Германия
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
$734,054
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
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Параметры недвижимости в Neu Isenburg, Германия

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