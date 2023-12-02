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Шале в Landkreis Neuwied, Германия

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1 объект найдено
Шале 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом в Бухгольц, Германия
Шале 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом
Бухгольц, Германия
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Этот интересный особняк расположен в регионе Нижняя Саксония, к югу от знаменитого Гамбурга…
€3,40 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Landkreis Neuwied, Германия

с бассейном
недорогая
элитная
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