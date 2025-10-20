Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Kreis Viersen
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Kreis Viersen, Германия

Виллих
6
9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kreis Viersen, Германия
Квартира 2 комнаты
Kreis Viersen, Германия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Предлагаются квартиры в новостройке в городе 47918 Tönisvorst, рядом с Дюссельдорф, Крефель…
$463,659
Квартира 2 комнаты в Munchheide, Германия
Квартира 2 комнаты
Munchheide, Германия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
Новостройка в Германии, 47877 Willich Доступное жилье в небольшом уютном немецком городе на…
$267,416
Квартира 3 комнаты в Munchheide, Германия
Квартира 3 комнаты
Munchheide, Германия
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Этаж 2/4
Новостройка в Германии, 47877 Willich Доступное жилье в небольшом уютном немецком городе на…
$462,146
Квартира 2 комнаты в Munchheide, Германия
Квартира 2 комнаты
Munchheide, Германия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
Новостройка в Германии, в 47877 Willich Продаются квартиры в новостройке, в 47877 Willich В …
$409,167
Квартира 2 комнаты в Vorst, Германия
Квартира 2 комнаты
Vorst, Германия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Предлагаются квартиры в новостройке, в городе 47918 Tönisvorst. Очень выгодное расположен…
$286,485
Квартира 2 комнаты в Munchheide, Германия
Квартира 2 комнаты
Munchheide, Германия
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Новостройка в Германии, в 47877 Willich Продаются квартиры в новостройке, в 47877 Willich В …
$372,755
Квартира 2 комнаты в Munchheide, Германия
Квартира 2 комнаты
Munchheide, Германия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
Продаются квартиры в новом доме на 11 квартир в центре города Willich. Квартира №3 площад…
$408,290
Квартира 3 комнаты в Виллих, Германия
Квартира 3 комнаты
Виллих, Германия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Предлагаются квартиры в новом доме в Willich в доме всего 7 квартир. дата постройки 2026…
$497,268
Квартира 3 комнаты в Vorst, Германия
Квартира 3 комнаты
Vorst, Германия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Предлагаются квартиры в новостройке, в городе 47918 Tönisvorst. Очень выгодное расположен…
$469,682
Параметры недвижимости в Kreis Viersen, Германия

