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Отели в Кирххайм-Мюнхен, Германия

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1 объект найдено
Отель 270 комнат в Кирххайм-Мюнхен, Германия
Отель 270 комнат
Кирххайм-Мюнхен, Германия
Комнаты 270
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
€59,00 млн
в месяц
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