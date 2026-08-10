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Отели в Кирххайме-Мюнхене, Германия

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2 объекта найдено
Отель в Кирххайм-Мюнхен, Германия
Отель
Кирххайм-Мюнхен, Германия
Количество спален 270
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
$68,55 млн
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Отель в Кирххайм-Мюнхен, Германия
Отель
Кирххайм-Мюнхен, Германия
Число комнат 270
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
$63,69 млн
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