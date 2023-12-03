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Коммерческая недвижимость в Ингольштадт, Германия

2 объекта найдено
Коммерческая в Ингольштадт, Германия
Коммерческая
Ингольштадт, Германия
Площадь 1 415 м²
Земельный участок: 1414 кв. мСтоимость евро/кв.м: 2 615 €
€3,70 млн
в месяц
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Коммерческая в Ингольштадт, Германия
Коммерческая
Ингольштадт, Германия
Площадь 1 550 м²
Земельный участок: 1587 кв. мСтоимость евро/кв.м: 2 452 €
€3,80 млн
в месяц
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