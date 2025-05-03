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Жильё в Херцогенрате, Германия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Херцогенрат, Германия
Дом 5 комнат
Херцогенрат, Германия
Число комнат 5
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Продается дом в 52134 Herzogenrath Год постройки - 2022 Жилая площадь - 195 кв.м. З…
$506,198
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