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Кондо в Ганновер, Германия

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1 объект найдено
Кондо 2 комнаты в Ганновер, Германия
Кондо 2 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
$464,181
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Параметры недвижимости в Ганновер, Германия

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Рейтинг 4.9 / 5:
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