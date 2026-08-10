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Таунхаусы в Гамбурге, Германия

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2 объекта найдено
Таунхаус 7 комнат в Гамбург, Германия
Таунхаус 7 комнат
Гамбург, Германия
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
$8,06 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Таунхаус в Гамбург, Германия
Таунхаус
Гамбург, Германия
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
$8,12 млн
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Параметры недвижимости в Гамбурге, Германия

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