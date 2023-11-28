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Таунхаусы в Гамбург, Германия

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1 объект найдено
Таунхаус 7 комнат с парковкой, с балконом в Гамбург, Германия
Таунхаус 7 комнат с парковкой, с балконом
Гамбург, Германия
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
€6,99 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Гамбург, Германия

недорогая
элитная
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