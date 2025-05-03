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Жильё в Эссене (Ольденбурге), Германия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Эссен (Ольденбург), Германия
Дом 4 комнаты
Эссен (Ольденбург), Германия
Число комнат 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 3
Продается дом в 49632 Essen (Oldenburg) Год постройки: 2018 Участок земли: 702 м2 П…
$635,440
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