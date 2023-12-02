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Жильё в Бохум, Германия

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры в Бохум, Германия
Многоуровневые квартиры
Бохум, Германия
Площадь 46 м²
Апартамент в Бохуме... расположен на 2 уровнях мансардного этажа объект 1998 года пост…
Цена по запросу
в месяц
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Аталанта
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Параметры недвижимости в Бохум, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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