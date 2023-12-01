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Дома в Bad Homburg vor der Hoehe, Германия

1 объект найдено
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом в Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Комнаты 7
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
€1,85 млн
в месяц
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