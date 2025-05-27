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Квартиры-студии во Мцхете-Мтианетях, Грузия

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1 объект найдено
Студия 2 спальни в Лиси, Грузия
Студия 2 спальни
Лиси, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/5
Квартира с премиальной отделкой, качественной мебелью и высококлассной бытовой техникой (вкл…
$330,000
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Параметры недвижимости во Мцхете-Мтианетях, Грузия

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