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Отели в Местийский муниципалитет, Грузия

Отель Удалить
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1 объект найдено
Отель 4 933 м² в Местиа, Грузия
Отель 4 933 м²
Местиа, Грузия
Число комнат 50
Площадь 4 933 м²
Продается гостиница площадью 2,502 кв.м с 50 номерами, расположенная на земельном участке 2,…
$1,54 млн
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