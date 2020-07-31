Квартира в новостройке The Platinum Tower

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Студии и 2 и 3 спальни полностью меблированные апартаменты | Платиновая башня | Кейп-Пойнт
Опыт роскошной жизни на берегу океана в Платиновой башне в Кейп-Пойнте.
Добро пожаловать в Платиновую башню - главный роскошный комплекс Гамбии, идеально расположенный в престижном районе Кейппоинт в Бакау. Это потрясающее 11-этажное чудо предлагает захватывающий вид на Атлантический океан и устанавливает новый стандарт для изысканной жизни на набережной.
Вначале - полностью обновлённым зданиям
Включая кондиционер и полностью сфотографированную кухню
Эксклюзивные скидки
Получите значительную экономию на перечисленных ценах:
10% скидка на цены застройщика, действительные до 31 января 2025 года
Дополнительная скидка 15% для 100% оплаты наличными
Например:
Цена, указанная разработчиком для стандартного устройства: 235 000 евро
Скидка 10%: 211 500 евро
Доступна дополнительная скидка 5% с полной оплатой наличными. 15% - полностью
Эти значительные сбережения представляют собой уникальную возможность инвестировать в Платиновую башню по льготным ставкам. Все скидки применяются к официальным ценам застройщика, указанным в их прайс-листе.
Свяжитесь с Gamrealty сегодня, чтобы узнать больше об этих эксклюзивных возможностях скидок и обеспечить вашу роскошную квартиру по наилучшей возможной цене.
Примечание: применяются условия и положения. Скидки подлежат соблюдению графика платежей и не могут быть объединены с другими предложениями от разработчика.
Расположенная в самом сердце Кейп-Пойнта, где многочисленные посольства, консульства, НПО, Совет медицинских исследований (MRC) и другие международные учреждения установили свое присутствие, Платиновая башня предлагает идеальное место жительства для дипломатического персонала, эмигрантов и профессионалов, ищущих жилье премиум-класса в безопасной и престижной обстановке.
Типы устройств и цены:
Студии: от €89 900
2 спальни: от € 154 300
3 спальни: от € 231 700
Роскошные пентхаусы: от €392 300
Поверхности:
Студии: 40,54 м2 внутренние + просторные террасы до 21,85 м2
2 Спальня: 84,08 м2 внутренняя + террасы до 49,56 м2
3 Спальня: 127,40 м2 внутренняя + террасы до 74,40 м2
Пентхаусы: 154 м2 внутренние + экспансивные террасы 192,60 м2
В каждой мастерской, 2- и 3-комнатной квартире есть:
Просторные макеты площадью от 156 до 187 квадратных метров
Большие частные террасы с панорамным видом на океан
Полностью меблированные интерьеры с премиальной отделкой
Полностью оборудованная импортная кухня с фирменной техникой
Сплит кондиционер по всей
Высокоскоростная широкополосная связь
Резервные системы водоснабжения и электроснабжения
Эксклюзивные удобства для резидентов включают:
Высокоскоростные лифты
Выделенная парковка
спортзал на месте
Безопасность 24/7 с CCTV
Профессиональное управление имуществом
Розничные пространства и кафе в пределах комплекса
Платиновая башня расположена в богатом районе Capepoint и предлагает легкий доступ к бизнес-центрам, развлекательным заведениям и лучшим достопримечательностям. Развитие сочетает в себе спокойствие жизни на берегу океана с удобством городской доступности.
Пентхаусы и различные планы этажей доступны в соответствии с вашими предпочтениями. Испытайте искусство возвышенной жизни в Платиновой башне, где роскошь встречает спокойствие у океана.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или узнать больше об этой исключительной инвестиционной возможности в самом престижном жилом комплексе Гамбии.
Позвоните по телефону +220 2696613 для получения дополнительной информации и подтверждения
Особенности
24/7 Безопасность
3-летний план платежей
Кондиционер воздуха
Квартиры
Обновление Power
Балконы
Купить-Пусть
Рядом с пляжем
Рядом с полем для гольфа
лифт
Полностью меблированный
Прием отеля Style
Импортная кухня
Инвестиционные возможности
Качественная отделка
Тихий район
Seaview Балкон
Подземный парковочный гараж
Местонахождение на карте
Serrekunda, Гамбия
Еда и напитки
Финансы
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно