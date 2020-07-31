  1. Realting.com
  Гамбия
  Serrekunda
  Квартира в новостройке The Platinum Tower

Квартира в новостройке The Platinum Tower

Serrekunda, Гамбия
от
$105,262
;
26
ID: 23231
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Гамбия
  Область / штат
    Kanifing Municipal Council
  Город
    Serrekunda

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Студии и 2 и 3 спальни полностью меблированные апартаменты | Платиновая башня | Кейп-Пойнт Опыт роскошной жизни на берегу океана в Платиновой башне в Кейп-Пойнте. Добро пожаловать в Платиновую башню - главный роскошный комплекс Гамбии, идеально расположенный в престижном районе Кейппоинт в Бакау. Это потрясающее 11-этажное чудо предлагает захватывающий вид на Атлантический океан и устанавливает новый стандарт для изысканной жизни на набережной. Вначале - полностью обновлённым зданиям Включая кондиционер и полностью сфотографированную кухню Эксклюзивные скидки Получите значительную экономию на перечисленных ценах: 10% скидка на цены застройщика, действительные до 31 января 2025 года Дополнительная скидка 15% для 100% оплаты наличными Например: Цена, указанная разработчиком для стандартного устройства: 235 000 евро Скидка 10%: 211 500 евро Доступна дополнительная скидка 5% с полной оплатой наличными. 15% - полностью Эти значительные сбережения представляют собой уникальную возможность инвестировать в Платиновую башню по льготным ставкам. Все скидки применяются к официальным ценам застройщика, указанным в их прайс-листе. Свяжитесь с Gamrealty сегодня, чтобы узнать больше об этих эксклюзивных возможностях скидок и обеспечить вашу роскошную квартиру по наилучшей возможной цене. Примечание: применяются условия и положения. Скидки подлежат соблюдению графика платежей и не могут быть объединены с другими предложениями от разработчика. Расположенная в самом сердце Кейп-Пойнта, где многочисленные посольства, консульства, НПО, Совет медицинских исследований (MRC) и другие международные учреждения установили свое присутствие, Платиновая башня предлагает идеальное место жительства для дипломатического персонала, эмигрантов и профессионалов, ищущих жилье премиум-класса в безопасной и престижной обстановке. Типы устройств и цены: Студии: от €89 900 2 спальни: от € 154 300 3 спальни: от € 231 700 Роскошные пентхаусы: от €392 300 Поверхности: Студии: 40,54 м2 внутренние + просторные террасы до 21,85 м2 2 Спальня: 84,08 м2 внутренняя + террасы до 49,56 м2 3 Спальня: 127,40 м2 внутренняя + террасы до 74,40 м2 Пентхаусы: 154 м2 внутренние + экспансивные террасы 192,60 м2 В каждой мастерской, 2- и 3-комнатной квартире есть: Просторные макеты площадью от 156 до 187 квадратных метров Большие частные террасы с панорамным видом на океан Полностью меблированные интерьеры с премиальной отделкой Полностью оборудованная импортная кухня с фирменной техникой Сплит кондиционер по всей Высокоскоростная широкополосная связь Резервные системы водоснабжения и электроснабжения Эксклюзивные удобства для резидентов включают: Высокоскоростные лифты Выделенная парковка спортзал на месте Безопасность 24/7 с CCTV Профессиональное управление имуществом Розничные пространства и кафе в пределах комплекса Платиновая башня расположена в богатом районе Capepoint и предлагает легкий доступ к бизнес-центрам, развлекательным заведениям и лучшим достопримечательностям. Развитие сочетает в себе спокойствие жизни на берегу океана с удобством городской доступности. Пентхаусы и различные планы этажей доступны в соответствии с вашими предпочтениями. Испытайте искусство возвышенной жизни в Платиновой башне, где роскошь встречает спокойствие у океана. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или узнать больше об этой исключительной инвестиционной возможности в самом престижном жилом комплексе Гамбии. Позвоните по телефону +220 2696613 для получения дополнительной информации и подтверждения Особенности 24/7 Безопасность 3-летний план платежей Кондиционер воздуха Квартиры Обновление Power Балконы Купить-Пусть Рядом с пляжем Рядом с полем для гольфа лифт Полностью меблированный Прием отеля Style Импортная кухня Инвестиционные возможности Качественная отделка Тихий район Seaview Балкон Подземный парковочный гараж

Местонахождение на карте

Serrekunda, Гамбия
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Новости застройщика

31.07.2020
«Мы гарантируем клиентам качественное обслуживание и прозрачность сделок». Интервью с руководителем GamRealt
