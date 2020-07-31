Квартира в новостройке The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip

Роскошные апартаменты на продажу | Сенегамбия Стрип The Hub - Роскошь, живущая в сердце Сенегамбии Цены начинаются от $114 000 за 1-комнатную квартиру Откройте для себя новый уровень жизни в The Hub, исключительном роскошном жилом комплексе, расположенном в оживленном сердце знаменитой полосы Сенегамбии в Гамбии. Предлагая идеальное сочетание современного дизайна и удобства, The Hub обеспечивает образ жизни, как никто другой, с просторными, светлыми квартирами, отделкой премиум-класса и множеством удобств высшего уровня. Свяжитесь с нами сегодня Чтобы узнать больше и обезопасить свое место в одном из самых востребованных адресов в Гамбии! Звонок 2696613 Для более подробной информации и подтверждения Ключевые особенности: Расположение Prime: Наслаждайтесь легким доступом к пляжам мирового класса, оживленной ночной жизнью, ресторанами, культурными достопримечательностями и всем, что делает Сенегамбию сердцебиением Гамбии. Современные жилые дома: Выберите из различных красиво оформленных квартир с высококачественной отделкой и продуманными планировками. Наслаждайтесь просторными, светлыми квартирами с высококачественной отделкой. Розничная и столовая: Наземные кафе, рестораны и магазины для максимального удобства. Безопасная парковка: Подземная парковка с охраной 24/7. Обсуждение Power & Water: Надежные коммунальные услуги, обеспечивают комфорт и спокойствие ума. Профессиональный менеджмент: Получите выгоду от профессионального управления, обеспечивая безопасную, чистую и ухоженную среду, которая позволяет вам сосредоточиться на наслаждении своим новым домом. Расположенный всего в нескольких шагах от оживленной полосы Сенегамбии, The Hub предлагает идеальное сочетание роскоши и местоположения. С гибкими планами оплаты, владение домом вашей мечты никогда не было проще. Условия оплаты: Вариант 1: 30% первоначальный взнос, 40% при завершении структуры, 30% при передаче. Вариант 2: 20% первоначальный взнос, при этом остаток делится ежеквартально до даты передачи. Свяжитесь с нами сегодня Чтобы узнать больше и обезопасить свое место в одном из самых востребованных адресов в Гамбии! Звонок 2696613 Для более подробной информации и подтверждения Особенности 2 Основные входы 24/7 Безопасность Кондиционер воздуха Квартиры Обновление Power Балконы Купить-Пусть CCTV Система безопасности Рядом с пляжем Медицина рядом Прием отеля Style Инвестиционные возможности Платежный план Качественная отделка Seaview Балкон Магазины и торговые центры поблизости Подземный парковочный гараж