Квартира в новостройке The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Роскошные апартаменты на продажу | Сенегамбия Стрип
The Hub - Роскошь, живущая в сердце Сенегамбии
Цены начинаются от $114 000 за 1-комнатную квартиру
Откройте для себя новый уровень жизни в The Hub, исключительном роскошном жилом комплексе, расположенном в оживленном сердце знаменитой полосы Сенегамбии в Гамбии. Предлагая идеальное сочетание современного дизайна и удобства, The Hub обеспечивает образ жизни, как никто другой, с просторными, светлыми квартирами, отделкой премиум-класса и множеством удобств высшего уровня.
Свяжитесь с нами сегодня
Чтобы узнать больше и обезопасить свое место в одном из самых востребованных адресов в Гамбии!
Звонок 2696613 Для более подробной информации и подтверждения
Ключевые особенности:
Расположение Prime:
Наслаждайтесь легким доступом к пляжам мирового класса, оживленной ночной жизнью, ресторанами, культурными достопримечательностями и всем, что делает Сенегамбию сердцебиением Гамбии.
Современные жилые дома:
Выберите из различных красиво оформленных квартир с высококачественной отделкой и продуманными планировками.
Наслаждайтесь просторными, светлыми квартирами с высококачественной отделкой.
Розничная и столовая:
Наземные кафе, рестораны и магазины для максимального удобства.
Безопасная парковка:
Подземная парковка с охраной 24/7.
Обсуждение Power & Water:
Надежные коммунальные услуги, обеспечивают комфорт и спокойствие ума.
Профессиональный менеджмент:
Получите выгоду от профессионального управления, обеспечивая безопасную, чистую и ухоженную среду, которая позволяет вам сосредоточиться на наслаждении своим новым домом.
Расположенный всего в нескольких шагах от оживленной полосы Сенегамбии, The Hub предлагает идеальное сочетание роскоши и местоположения. С гибкими планами оплаты, владение домом вашей мечты никогда не было проще.
Условия оплаты:
Вариант 1: 30% первоначальный взнос, 40% при завершении структуры, 30% при передаче.
Вариант 2: 20% первоначальный взнос, при этом остаток делится ежеквартально до даты передачи.
Свяжитесь с нами сегодня
Чтобы узнать больше и обезопасить свое место в одном из самых востребованных адресов в Гамбии!
Звонок 2696613 Для более подробной информации и подтверждения
Особенности
2 Основные входы
24/7 Безопасность
Кондиционер воздуха
Квартиры
Обновление Power
Балконы
Купить-Пусть
CCTV Система безопасности
Рядом с пляжем
Медицина рядом
Прием отеля Style
Инвестиционные возможности
Платежный план
Качественная отделка
Seaview Балкон
Магазины и торговые центры поблизости
Подземный парковочный гараж
Местонахождение на карте
Sukuta, Гамбия
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно