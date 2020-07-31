  1. Realting.com
  2. Гамбия
  3. Sukuta
  4. Квартира в новостройке The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip

Квартира в новостройке The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip

Sukuta, Гамбия
от
$114,000
;
9
Оставить заявку
ID: 23232
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Гамбия
  • Область / штат
    Западный район
  • Район
    Brikama
  • Город
    Sukuta

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Роскошные апартаменты на продажу | Сенегамбия Стрип The Hub - Роскошь, живущая в сердце Сенегамбии Цены начинаются от $114 000 за 1-комнатную квартиру Откройте для себя новый уровень жизни в The Hub, исключительном роскошном жилом комплексе, расположенном в оживленном сердце знаменитой полосы Сенегамбии в Гамбии. Предлагая идеальное сочетание современного дизайна и удобства, The Hub обеспечивает образ жизни, как никто другой, с просторными, светлыми квартирами, отделкой премиум-класса и множеством удобств высшего уровня. Свяжитесь с нами сегодня Чтобы узнать больше и обезопасить свое место в одном из самых востребованных адресов в Гамбии! Звонок 2696613 Для более подробной информации и подтверждения Ключевые особенности: Расположение Prime: Наслаждайтесь легким доступом к пляжам мирового класса, оживленной ночной жизнью, ресторанами, культурными достопримечательностями и всем, что делает Сенегамбию сердцебиением Гамбии. Современные жилые дома: Выберите из различных красиво оформленных квартир с высококачественной отделкой и продуманными планировками. Наслаждайтесь просторными, светлыми квартирами с высококачественной отделкой. Розничная и столовая: Наземные кафе, рестораны и магазины для максимального удобства. Безопасная парковка: Подземная парковка с охраной 24/7. Обсуждение Power & Water: Надежные коммунальные услуги, обеспечивают комфорт и спокойствие ума. Профессиональный менеджмент: Получите выгоду от профессионального управления, обеспечивая безопасную, чистую и ухоженную среду, которая позволяет вам сосредоточиться на наслаждении своим новым домом. Расположенный всего в нескольких шагах от оживленной полосы Сенегамбии, The Hub предлагает идеальное сочетание роскоши и местоположения. С гибкими планами оплаты, владение домом вашей мечты никогда не было проще. Условия оплаты: Вариант 1: 30% первоначальный взнос, 40% при завершении структуры, 30% при передаче. Вариант 2: 20% первоначальный взнос, при этом остаток делится ежеквартально до даты передачи. Свяжитесь с нами сегодня Чтобы узнать больше и обезопасить свое место в одном из самых востребованных адресов в Гамбии! Звонок 2696613 Для более подробной информации и подтверждения Особенности 2 Основные входы 24/7 Безопасность Кондиционер воздуха Квартиры Обновление Power Балконы Купить-Пусть CCTV Система безопасности Рядом с пляжем Медицина рядом Прием отеля Style Инвестиционные возможности Платежный план Качественная отделка Seaview Балкон Магазины и торговые центры поблизости Подземный парковочный гараж

Местонахождение на карте

Sukuta, Гамбия
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

31.07.2020
«Мы гарантируем клиентам качественное обслуживание и прозрачность сделок». Интервью с руководителем GamRealt
Все новости
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом The Platinum Tower
Serrekunda, Гамбия
от
$105,262
Вы просматриваете
Квартира в новостройке The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Sukuta, Гамбия
от
$114,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом The Platinum Tower
Многоквартирный жилой дом The Platinum Tower
Многоквартирный жилой дом The Platinum Tower
Многоквартирный жилой дом The Platinum Tower
Многоквартирный жилой дом The Platinum Tower
Показать все Многоквартирный жилой дом The Platinum Tower
Многоквартирный жилой дом The Platinum Tower
Serrekunda, Гамбия
от
$105,262
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Студии и 2 и 3 спальни полностью меблированные апартаменты | Платиновая башня | Кейп-Пойнт Опыт роскошной жизни на берегу океана в Платиновой башне в Кейп-Пойнте. Добро пожаловать в Платиновую башню - главный роскошный комплекс Гамбии, идеально расположенный в престижном районе Кейппои…
Агентство
GamRealty
Оставить заявку
Realting.com
Перейти