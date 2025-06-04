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Квартиры в Orvault, Франция

двухкомнатные
39
трехкомнатные
17
четырехкомнатные
3
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59 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Orvault, Франция
Квартира 3 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$316,629
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$258,269
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Квартира 3 спальни в Orvault, Франция
Квартира 3 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$295,270
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Квартира 4 спальни в Orvault, Франция
Квартира 4 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$371,212
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$296,375
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$253,692
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Квартира 4 спальни в Orvault, Франция
Квартира 4 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$355,192
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$233,323
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$248,886
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$261,817
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Квартира 3 спальни в Orvault, Франция
Квартира 3 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$323,723
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$278,523
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Квартира 3 спальни в Orvault, Франция
Квартира 3 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$328,530
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$266,623
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$236,528
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$302,325
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$265,478
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Квартира 3 спальни в Orvault, Франция
Квартира 3 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$349,928
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$246,369
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$282,071
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Квартира 3 спальни в Orvault, Франция
Квартира 3 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$343,978
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$261,016
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
| Апартаменты
$265,478
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$249,916
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$219,718
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$238,931
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Квартира 3 спальни в Orvault, Франция
Квартира 3 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$339,172
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$278,523
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Квартира 3 спальни в Orvault, Франция
Квартира 3 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$323,723
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Квартира 2 спальни в Orvault, Франция
Квартира 2 спальни
Orvault, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
| Апартаменты
$246,369
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