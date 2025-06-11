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Квартиры в Анже, Франция

Avrille
97
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97 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Avrille, Франция
Квартира 4 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$312,936
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Квартира 4 спальни в Avrille, Франция
Квартира 4 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 4
Площадь 70 м²
Этаж 4
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$284,478
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Квартира 3 спальни в Avrille, Франция
Квартира 3 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$256,021
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$202,616
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Квартира 3 спальни в Avrille, Франция
Квартира 3 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$227,564
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Квартира 3 спальни в Avrille, Франция
Квартира 3 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 4
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$191,517
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Квартира 3 спальни в Avrille, Франция
Квартира 3 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$199,201
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Квартира 4 спальни в Avrille, Франция
Квартира 4 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 4
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$360,364
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$184,878
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Квартира 4 спальни в Avrille, Франция
Квартира 4 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 3
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$274,992
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Квартира 4 спальни в Avrille, Франция
Квартира 4 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$328,966
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$204,892
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$175,391
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Квартира 1 спальня в Avrille, Франция
Квартира 1 спальня
Avrille, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$165,906
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Квартира 4 спальни в Avrille, Франция
Квартира 4 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$324,413
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Квартира 3 спальни в Avrille, Франция
Квартира 3 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$241,318
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Квартира 5 спален в Avrille, Франция
Квартира 5 спален
Avrille, Франция
Количество спален 5
Площадь 97 м²
| Апартаменты
$360,364
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Квартира 3 спальни в Avrille, Франция
Квартира 3 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$254,977
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Квартира 5 спален в Avrille, Франция
Квартира 5 спален
Avrille, Франция
Количество спален 5
Площадь 102 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$379,335
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$170,744
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Квартира 1 спальня в Avrille, Франция
Квартира 1 спальня
Avrille, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$161,163
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$184,878
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Квартира 5 спален в Avrille, Франция
Квартира 5 спален
Avrille, Франция
Количество спален 5
Площадь 97 м²
| Апартаменты
$369,850
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$182,980
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Квартира 3 спальни в Avrille, Франция
Квартира 3 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$218,077
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$180,135
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$203,849
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Расположенный менее чем в 20 минутах езды от Анже, Аврилле — это город, в котором кипит жизн…
$213,335
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Квартира 2 спальни в Avrille, Франция
Квартира 2 спальни
Avrille, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$176,341
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