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Отели в Париж, Франция

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12 объектов найдено
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция г.Париж Замок-бизнес Замечательный замок с престижным мест…
€1,67 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Франция Париж Отель 4**** в центре Парижа Редкое предложение в Пар…
€98,00 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 3 600 м²
Франция Иль-де-Франс Замок-отель 4**** Редкий королевски…
€14,20 млн
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Отель с сауной, с баней в Париж, Франция
Отель с сауной, с баней
Париж, Франция
Франция г.Париж Модный бутик-отель 5***** Шикарный небо…
€47,00 млн
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Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 3 332 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Здание под отель 5*****   Эксклю…
€45,00 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Франция г. Париж   Элегантный замок-отель   Элегантный замо…
€2,95 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 1 300 м²
Франция г.Париж   Замок-отель с парком   Изумительный замок-…
€3,50 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Отель 4* рядом с Триумфальной аркой &nbs…
€42,00 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 200 м²
Франция г. Париж    Здание (клиника, отель)   Коммерчес…
€26,00 млн
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Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 22 000 м²
Франция г. Париж   Замок под отель, клинику   Прекрасный фра…
€16,00 млн
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Отель с сауной в Париж, Франция
Отель с сауной
Париж, Франция
Площадь 3 000 м²
Франция г. Париж   Замок - отель, клиника   Великолепный зам…
€7,70 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 590 м²
Франция г.Париж Замок-отель 4**** Уникальное соотношение цена/кач…
€6,00 млн
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