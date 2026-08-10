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Коммерческая недвижимость в Париже, Франция

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 45 м² в Париж, Франция
Коммерческое помещение 45 м²
Париж, Франция
Площадь 45 м²
🏙 Париж, 16-й округ — помещение под частную практику или бизнес 💶 Цена: 529 000 € 📐 Площ…
$617,156
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