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Квартиры в Nimes, Франция

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Le Grau du Roi
33
Квартира Удалить
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69 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 2 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
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$361,354
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Квартира 2 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 2 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
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$371,812
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Квартира 3 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 3 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
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$476,384
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Квартира 3 спальни в Nimes, Франция
Квартира 3 спальни
Nimes, Франция
Количество спален 3
Площадь 79 м²
Этаж 3
В нескольких десятках километров от Средиземного моря и Севеннских гор Ним находится на оси,…
$544,030
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Квартира 4 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 4 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 1
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$579,794
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Квартира 3 спальни в Nimes, Франция
Квартира 3 спальни
Nimes, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
В нескольких десятках километров от Средиземного моря и Севеннских гор Ним находится на оси,…
$556,637
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Квартира 2 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 2 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$371,812
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Квартира 3 спальни в Nimes, Франция
Квартира 3 спальни
Nimes, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 3
В нескольких десятках километров от Средиземного моря и Севеннских гор Ним находится на оси,…
$476,569
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Квартира 3 спальни в Nimes, Франция
Квартира 3 спальни
Nimes, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
В нескольких десятках километров от Средиземного моря и Севеннских гор Ним находится на оси,…
$497,786
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Квартира 4 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 4 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
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$577,470
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Квартира 3 спальни в Nimes, Франция
Квартира 3 спальни
Nimes, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 3
В нескольких десятках километров от Средиземного моря и Севеннских гор Ним находится на оси,…
$563,062
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Квартира 2 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 2 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$399,697
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Квартира 3 спальни в Nimes, Франция
Квартира 3 спальни
Nimes, Франция
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Этаж 1
В нескольких десятках километров от Средиземного моря и Севеннских гор Ним находится на оси,…
$583,779
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Квартира 2 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 2 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$325,335
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Квартира 3 спальни в Nimes, Франция
Квартира 3 спальни
Nimes, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
В нескольких десятках километров от Средиземного моря и Севеннских гор Ним находится на оси,…
$528,193
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Квартира 3 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 3 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$457,212
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Квартира 3 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 3 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$488,003
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Квартира 3 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 3 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$518,212
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Квартира 3 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 3 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$518,212
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Квартира 2 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 2 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$360,192
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Квартира 3 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 3 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$494,974
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Квартира 2 спальни в Nimes, Франция
Квартира 2 спальни
Nimes, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 4
В нескольких десятках километров от Средиземного моря и Севеннских гор Ним находится на оси,…
$386,115
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Квартира 3 спальни в Nimes, Франция
Квартира 3 спальни
Nimes, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
В нескольких десятках километров от Средиземного моря и Севеннских гор Ним находится на оси,…
$527,217
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Квартира 2 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 2 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$376,459
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Квартира 3 спальни в Nimes, Франция
Квартира 3 спальни
Nimes, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
В нескольких десятках километров от Средиземного моря и Севеннских гор Ним находится на оси,…
$515,040
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Квартира 2 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 2 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$338,116
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Квартира 4 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 4 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$522,860
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Квартира 3 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 3 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$418,288
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Квартира 4 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 4 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 4
Площадь 95 м²
Этаж 2
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$1,01 млн
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Квартира 3 спальни в Nimes, Франция
Квартира 3 спальни
Nimes, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
В нескольких десятках километров от Средиземного моря и Севеннских гор Ним находится на оси,…
$523,964
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Типы недвижимости в Nimes

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Nimes, Франция

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