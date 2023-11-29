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Земельные участки в Метрополия Франции, Франция

3 объекта найдено
Земельные участки в Гримо, Франция
Земельные участки
Гримо, Франция
Площадь 3 000 м²
Красивый строительный участок 3000 м ² с видом на море на залив Сен-ТЭГ1> Тропе для продажи …
€1,58 млн
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Земельные участки в Кавалер-сюр-Мер, Франция
Земельные участки
Кавалер-сюр-Мер, Франция
Площадь 4 212 м²
CAVALAIRE-SUR-MER: СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С МОРСКИМИ ВИДОМИ. УНИКАЛЬНЫЙ! Поверхность 4212 м ²,…
€1,46 млн
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Земельные участки в Метрополия Франции, Франция
Земельные участки
Метрополия Франции, Франция
Площадь 55 000 м²
Франция Лазурный берег г. Мужен, возвышенности Канн   Участок под от…
€12,00 млн
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