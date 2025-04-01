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Квартиры с террасой в О-де-Сен, Франция

Нантер (округ)
5
Antony
3
Rueil-Malmaison
3
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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Курбевуа, Франция
Квартира 3 комнаты
Курбевуа, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
$1,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Курбевуа, Франция
Квартира 4 комнаты
Курбевуа, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
$809,341
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Квартира 2 комнаты в Chatenay-Malabry, Франция
Квартира 2 комнаты
Chatenay-Malabry, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
$352,787
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Квартира 2 комнаты в Le Plessis-Robinson, Франция
Квартира 2 комнаты
Le Plessis-Robinson, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
$378,663
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Квартира 3 комнаты в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 3 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
$591,922
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Квартира 2 комнаты в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 2 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
$354,737
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Квартира 2 комнаты в Le Plessis-Robinson, Франция
Квартира 2 комнаты
Le Plessis-Robinson, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 7
Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Здание в неокла…
$311,981
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