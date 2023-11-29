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Realting.com
Франция
Жилая
О-де-Сен
Квартиры
Квартиры в О-де-Сен, Франция
однокомнатные
4
Квартира
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87 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
4
87 м²
This apartment is located in Rueil Malmaison, in the heart of the city, a beautiful suburban…
€565,000
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Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Chatenay-Malabry, Франция
2
44 м²
17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
€339,126
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
2
43 м²
7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
€341,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
4
77 м²
6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
€778,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
2
40 м²
7
Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Здание в неокла…
€299,900
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
3
62 м²
5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
€569,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
2
45 м²
7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
€364,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
3
73 м²
8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
€1,12 млн
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Квартира 2 комнаты
Antony, Франция
2
47 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Шатене-Малабри, расположенный на юге О-де-Сен, изображае…
€420,500
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Квартира 3 комнаты
Antony, Франция
3
69 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Шатене-Малабри, расположенный на юге О-де-Сен, изображае…
€481,600
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Квартира 5 комнат
Antony, Франция
5
106 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Этот новый элитный жилой комплекс, расположенный на въез…
€558,300
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Квартира 4 комнаты
Antony, Франция
4
87 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Шатене-Малабри, расположенный на юге О-де-Сен, изображае…
€510,000
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Квартира 4 комнаты
Antony, Франция
4
85 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В Шатене-Малабри, в новом эко-районе Ла Валле напротив па…
€649,900
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Квартира 2 комнаты
Antony, Франция
2
55 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В Шатене-Малабри, в новом эко-районе Ла Валле напротив па…
€460,300
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Квартира
Нантер, Франция
115 м²
CARACT'R Spirit Immobilier et Foncière Référence Groupe Europequipements vous invitent à déc…
€960,000
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Квартира
Bois-Colombes, Франция
30 м²
Le 18 ASNIÈRES-SUR-SEINE (92) Le 18 Découvrez notre nouvelle réalisation à taille humaine, L…
€330,000
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Квартира 1 комната
Нантер, Франция
1
38 м²
Les Jardins Suspendus Sepimo vous propose sa nouvelle réalisation de 61 appartements du 2 pi…
€274,000
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Квартира
Нантер, Франция
61 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€465,000
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Квартира
Нантер, Франция
61 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€435,000
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Квартира
Нантер, Франция
65 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€545,000
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Квартира
Нантер, Франция
78 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€580,000
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Квартира
Нантер, Франция
83 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€615,000
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Квартира
Нантер, Франция
72 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€555,000
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Квартира
Нантер, Франция
45 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€380,000
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Квартира
Нантер, Франция
78 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€595,000
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Квартира
Нантер, Франция
72 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€550,000
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Квартира
Нантер, Франция
83 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€620,000
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Квартира
Нантер, Франция
72 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€560,000
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Квартира
Нантер, Франция
113 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€910,000
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Квартира
Нантер, Франция
45 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€383,000
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Параметры недвижимости в О-де-Сен, Франция
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