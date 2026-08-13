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Жилье в О-де-Сене, Франция

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Нантер (округ)
5
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Нёйи-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 комнаты
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
$1,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Пюто, Франция
Квартира 4 комнаты
Пюто, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
$809,341
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Квартира 3 комнаты в Гарш, Франция
Квартира 3 комнаты
Гарш, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
$591,922
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Квартира 2 комнаты в Ле-Плесси-Робинсон, Франция
Квартира 2 комнаты
Ле-Плесси-Робинсон, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 7
Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Здание в неокла…
$311,981
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Квартира 2 комнаты в Ле-Плесси-Робинсон, Франция
Квартира 2 комнаты
Ле-Плесси-Робинсон, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
$378,663
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Квартира 2 комнаты в Рюэй-Мальмезон, Франция
Квартира 2 комнаты
Рюэй-Мальмезон, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
$354,737
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Квартира 2 комнаты в 24, Франция
Квартира 2 комнаты
24, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/6
Arboréal Rue Jules Massenet, RUEIL-MALMAISON (92500) FRANCE 4 доступных лота от 2 до 3…
$463,572
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Типы недвижимости в О-де-Сене

квартиры

Параметры недвижимости в О-де-Сене, Франция

с садом
с террасой
Недорогая
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